V požaru na Dovjem poškodovani štirje objekti

Mojstrana, 3. januarja - V požaru, ki je danes nekaj pred 9. uro izbruhnil na Dovjem, sta bili poškodovani dve stanovanjski hiši in dve gospodarski poslopji. Ogenj v objektih je omejen, gasilci pa gasijo še posamezna žarišča. Stanovalci so se že pred začetkom intervencije umaknili na varno, po prvih preverjanjih v objektih tudi ni drugih oseb, gasilci pa so rešili živino.