Primorske novice: Hit in nekdanja člana uprave dosegli poravnavo

Nova Gorica, 3. januarja - Med družbo Hit ter nekdanjim predsednikom in članom njene uprave, Janezom Mlakarjem in Tevžem Korentom, ki sta Hit tožila zaradi razrešitve, je prišlo do poravnave, so za Primorske novice potrdili v kabinetu Hitove uprave. S tem so v tej zadevi dokončno zaključeni vsi postopki na vseh sodiščih.