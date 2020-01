Cene nafte po likvidaciji iranskega poveljnika poskočile

Singapur, 3. januarja - Cene nafte so danes, potem ko so ZDA ubile poveljnika elitnih enot iranske Revolucionarne garde al Kuds generala Kasema Solejmanija, poskočile za okoli tri odstotke. Okrepile so se namreč bojazni pred zaostrovanjem napetosti v z nafto bogati regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.