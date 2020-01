Newyorške borze novo leto začele z rekordi

New York, 2. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnji prvi trgovalni dan leta 2020 sklenili na rekordnih ravneh. Vlagatelje je v zaključku leta spodbudil delni trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, pozdravili pa so tudi ukrep kitajske centralne banke, ki je napovedala zmanjšanje zahtevane ravni obveznih rezerv bank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.