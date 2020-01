Na ATP pokalu bodo denar za humanitarne namene zbirali z asi

Sydney, 2. januarja - Avstralski teniški igralci in prireditelji teniških turnirjev množično pomagajo žrtvam požarov, ki že nekaj časa divjajo v njihovi domovini. Na zbiranje pomoči so se odzvali tudi organizatorji ekipnega turnirja za ATP pokal, ki so obljubili, da bodo za vsak as na tekmovanju v sklad za pomoč žrtvam prispevali 100 avstralskih dolarjev.