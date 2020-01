Klemen Čebulj in Saša Planinšec najboljša odbojkarja 2019

Maribor, 2. januarja - Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v Mariboru, kjer je potekala pripravljalna tekma moških reprezentanc Slovenije in Nizozemske, podelila nagrade za najboljša odbojkarja in trenerja leta 2019. Nagrado za najboljšega igralca oziroma igralko sta prejela Klemen Čebulj in Saša Planinšec.

V glasovanju, ki ga je OZS izpeljala preko spletne strani www.odbojka.si, je za najboljše odbojkarje in odbojkarice prispelo kar 1556 glasov. Le-ti so, združeni z glasovi Strokovnega sveta OZS, naziv najboljšega slovenskega odbojkarja za leto 2019 prinesli slovenskemu reprezentantu Klemnu Čebulju ter slovenski reprezentantki Saši Planinšec. Za oba je to prva tovrstna nagrada, lansko sta jo osvojila Tine Urnaut in Iza Mlakar. Slednja sta v glasovanju tokrat zasedla drugo mesto, tretje je pripadlo Dejanu Vinčiću in Evi Mori.

Strokovni svet OZS je za najboljšega trenerja ženske ekipe za leto 2019 izbral Gregorja Rozmana, priznanje za najboljšega trenerja moške ekipe za leto 2019 pa je prejel Matija Pleško. Priznanja je podelil predsednik OZS Metod Ropret.