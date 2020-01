Krivolovci na Hrvaškem pokončali redke ptice

Zagreb, 3. januarja - Med letom čez Hrvaško so življenje izgubile štiri izjemno redke ptice, klavžarji oz. grivasti ibisi, ki so bili del evropskega projekta vnovičnega uvajanja izginulih živalskih vrst v naravo. Iz okoljevarstvenega združenja Biom so sporočili, da sta bila najmanj dva klavžarja žrtvi krivolovcev v naravnem parku Vransko jezero nedaleč od Zadra.