Kurz in Kogler optimistično pred "zahtevnim sodelovanjem"

Dunaj, 2. januarja - Bodoči avstrijski kancler Sebastian Kurz in njegov prihodnji namestnik Werner Kogler sta danes ob predstavitvi podrobnosti koalicijskega dogovora izrazila optimizem pred "zahtevnim sodelovanjem", ki čaka ljudsko stranko (ÖVP) in Zelene. Niso se zadovoljili z minimalnimi kompromisi, so pa ohranili "osrednje volilne obljube", sta poudarila.