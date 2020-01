Hillary Clinton postala rektorica severnoirske univerze

Belfast, 2. januarja - Nekdanja ameriška državna sekretarka in predsedniška kandidatka Hillary Clinton je postala nova rektorica kraljičine univerze v Belfastu, vodilne univerze na Severnem Irskem. Univerza je Clintonovi leta 2018 podelila tudi častni doktorat, ob izbiri za rektorico pa so jo pohvalili kot mednarodno priznano voditeljico in zgled družbi.