Ljubljana, 2. januarja - Prometno-informacijski center za državne ceste poroča o čakalnih dobah na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško. Tako je pri vstopu v Slovenijo na prehodih Gruškovje in Obrežje treba čakati od ene do dveh ur, na prehodih Jelšane, Slovenska vas in Starod pa do pol ure.