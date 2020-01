Zaradi stavke v Germanwingsu odpovedanih 200 poletov

Frankfurt, 2. januarja - Tridnevna stavka kabinskega osebja Germanwingsa, hčerinske nizkocenovne družbe nemške letalske družbe Lufthansa, je med ponedeljkom in sredo povzročila odpovedi skupno okoli 200 poletov, so danes sporočili iz Germanwingsa. Kljub stavki so lahko tako izvedli več kot 85 odstotkov načrtovanih poletov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.