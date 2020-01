Zdravilne rastline so lahko tudi zdravju škodljive

piše Lea Udovč

Ljubljana, 3. januarja - Zdravilne rastline so človeku od nekdaj služile za prehrano ter premagovanje različnih bolezni in težav. Danes je zanimanje za izdelke iz zdravilnih rastlin vse večje, opaža farmacevt in raziskovalec Samo Kreft, ki pa ob tem opozarja na previdnost pri nakupu tovrstnih izdelkov in upoštevanje stroke, saj naravno ni nujno vedno tudi zdravo.