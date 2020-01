Ptuj, 2. januarja - Na območju ptujske policijske postaje so v času od torka do danes odtujili tovorno vozilo Renault Master, bele barve in z registrsko številko MB BZ-124, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vse, ki bi vozilo opazili, prosijo, naj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na številko policije za klice v sili 113.