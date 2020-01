Kurz kot feniks nazaj na čelo avstrijske vlade

Dunaj, 2. januarja - Potem ko so Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni sklenili dogovor o oblikovanju avstrijske koalicije, bo vodenje vlade znova prevzel vodja ÖVP Sebastian Kurz. Prihodnji teden bo tako že drugič prisegel kot avstrijski kancler, a bo še vedno deset let mlajši od drugega najmlajšega kanclerja v zgodovini druge avstrijske republike.