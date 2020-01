Zavod za blagovne rezerve in Petrol obnavljata naftna skladišča v Lendavi

Lendava, 5. januarja - V Lendavi, kjer imata Zavod za blagovne rezerve in Petrol uskladiščenih okoli 150 milijonov litrov dizelskega goriva, kar je približno četrtina varnostnih zalog države, obnavljajo naftna skladišča in posodabljajo infrastrukturo. Lastnika in pomursko gospodarstvo pa še vedno pričakujejo železniško povezavo Lendave s Slovenijo.