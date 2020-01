V Hongkongu policija nad protestnike znova s solzivcem

Hongkong, 1. januarja - V Hongkongu se je leto 2020 začelo z novimi protesti. Prodemokratičnega shoda se je po ocenah organizatorjev udeležilo več kot milijon protestnikov. Protesti so sprva potekali mirno, nato pa so se ponekod zaostrili, prišlo je tudi do spopadov s policisti, ki so uporabili solzivec in aretirali približno 400 ljudi.