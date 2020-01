Na oddelku za interno medicino v Slovenj Gradcu obiski prepovedani

Slovenj Gradec, 1. januarja - Na oddelku za interno medicino v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so obiski prepovedani, so sporočili iz bolnišnice. Zaradi povečanega števila virusnih okužb dihal so sredi decembra sicer že omejili obiske na vseh oddelkih bolnišnice na eno zdravo osebo.