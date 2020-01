V silvestrski noči požar na stanovanjski hiši v Mariboru

Maribor, 1. januarja - V torek zvečer je zagorelo ostrešje večstanovanjske hiše na Jocovi ulici v Mariboru. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili, prizorišče so si že ogledali tudi policisti. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 150.000 evrov premoženjske škode, so sporočili z mariborske policijske uprave.