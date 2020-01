Za reševalce silvestrska noč bolj mirna kot prejšnja leta

Ljubljana/Maribor, 1. januarja - Silvestrska noč v Ljubljani je bila bolj mirna kot prejšnja leta, je v izjavi za medije danes dejal vodja izmene na Reševalni postaji Ljubljana Robert Sabol. Obravnavali so nekaj opitih, med poškodbami pa so prevladovale poškodbe pri padcih, poškodovane arkade, opraskanine in zlomi, je dejal. Opravili so 73 intervencij.