Osamljeni Dončić premalo za zmago Dallasa

Oklahoma City, 1. januarja - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doživeli nov poraz. S 106:101 so izgubili na gostovanju v Oklahoma Cityju. Tega ni spremenila niti dobra igra mladega slovenskega košarkarskega bisera Luke Dončića, ki je za ekipo iz Teksasa dosegel 35 točk, 10 skokov in sedem podaj.