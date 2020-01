V silvestrski noči štiri poškodbe zaradi pirotehnike

Ljubljana/Kranj, 1. januarja - Silvestrska noč za policiste ni bila nič kaj praznična. Skupno so obravnavali 68 različnih prekrškov in 25 kaznivih dejanj, nekaj lažjih poškodb zaradi pirotehnike, na Dolenjskem tudi streljanje. Pri varovanju več kot 50 javnih prireditev na silvestrovo je sodelovalo 440 policistov, so sporočili s policije.