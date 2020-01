Zmago kraljev nad Philadelphio, Kopitarju naslednji mejnik

Los Angeles, 1. januarja - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so silvestrski večer preživeli delavno. V svoji dvorani so s 5:3 premagali Philadelphio Flyers in zabeležili 17. zmago v sezoni, s katero so se končno odlepili z dna prvenstvene lestvice v zahodni konferenci. Razpoložen je bil tudi slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je k zmagi prispeval dve podaji.