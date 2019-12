Cene stanovanjskih nepremičnin v ZDA oktobra navzgor

Washington, 31. decembra - Indeks cen stanovanj in hiš v 20 največjih mestnih območjih ZDA, ki ga skupaj izdelujejo S&P, CoreLogic in Case-Shiller, ugotavlja 2,2-odstotno rast cen v oktobru v primerjavi z oktobrom lani. Podatki za oktober so zadnji, ki so na voljo. Indeks kaže na pospešitev rasti cen med drugim zaradi nižjih obrestnih mer, ki pospešujejo prodajo.