Poklukar in Bobnarjeva zadnji dan leta na obisku policijskih enot

Ljubljana, 31. decembra - Notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta zadnji dan leta tradicionalno obiskala nekatere policijske enote po državi. Tokrat sta ob obisku čim mirnejši vstop v novo leto zaželela policistkam in policistom mariborske policijske uprave, zvečer pa bosta to storila še ob obisku Policijske uprave Ljubljana.