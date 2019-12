Radio Capris z dobrodelno akcijo zbral več kot tri tone dobrot in 21.000 evrov

Koper, 31. decembra - Ekipa Radia Capris je z obiskom koprskih brezdomcev sklenila dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca, v kateri so poslušalci letos prispevali več kot tri tone različnih prazničnih dobrot. S finančnimi donacijami se je akciji pridružilo tudi nekaj podjetij. Kot so sporočili z omenjenega radia, so zbrali rekordnih 21.000 evrov.