Putin in Zelenski za čimprejšnjo prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine

Moskva/Kijev, 31. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta se v telefonskem pogovoru zavzela za čimprejšnjo sklenitev prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz urada Zelenskega. Kijev in Moskva pripravljata tudi novo izmenjavo ujetnikov med Ukrajino in proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine.