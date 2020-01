Novo leto prinaša digitalizacijo bolniškega lista

Ljubljana, 1. januarja - Z novim letom bodo družinski zdravniki začeli izdajati elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki bo nadomestilo papirnati zeleni bolniški list. Tega bodo sicer izdajali še v prehodnem obdobju do februarja in v posebnih primerih. Na ZZZS so prepričani, da bo digitalizacija bolniškega lista prihranila tako čas kot denar.