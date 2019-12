Protestniki v Iraku napadli ameriško veleposlaništvo

Bagdad, 31. decembra - Iraška vlada je opozorila, da so po nedeljskih povračilnih letalskih napadih ZDA na proiransko paravojaško skupino v Iraku ogroženi odnosi med Bagdadom in Washingtonom. Na tisoče protestnikov je danes napadlo ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, kjer so med drugim zažigali ameriške zastave in celo uspeli vdreti v ograjeno območje okrog poslopja.