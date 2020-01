Židan v novoletni poslanici: Prihodnost postavlja pred nas nove izzive

Ljubljana, 1. januarja - Predsednik DZ Dejan Židan ob današnjem prvem dnevu novega leta vidi priložnost, da pogledamo naprej. Kot je izpostavil v novoletni poslanici, nas prihodnost postavlja pred nove izzive, med katerimi so podnebna in okoljska kriza, socialna stiska ranljivih skupin ter velika gospodarska in tehnološka vprašanja.