Čudežna ženska 1984 in Črna vdova med najbolj pričakovanimi filmi leta 2020

Los Angeles, 2. januarja - Med najbolj pričakovanimi filmi leta 2020 so prvič štirje filmi, ki so jih režirale in v katerih so zaigrale ženske: Čudežna ženska 1984, Marvelova Črna vdova in The Eternals ter Disneyjev Mulan. Uvrstili so se na vrh ankete družbe Fandango, poroča nemška tiskovna agencija dpa.