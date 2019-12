Več desettisoč ljudi novo leto pričakalo na prostem

Ljubljana, 1. januarja - Vstopili smo v leto 2020. Številni so novo leto pričakali na silvestrovanjih na prostem, ki so potekala po vsej državi. Največje je bilo v Ljubljani, kjer je novo leto na koncertnih prizoriščih po pričakovanjih pričakalo okoli 55.000 ljudi, med njimi mnogi tuji turisti, ki so za praznike prišli v Slovenijo.