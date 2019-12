Vox populi: Slovenci dokaj zadovoljni s kakovostjo življenja

Ljubljana, 31. decembra - Slovenci smo po izsledkih ankete Vox populi, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, s kakovostjo življenja dokaj zadovoljni. Primerjava s preteklim letom je tudi pokazala, da se je zmanjšal delež nezadovoljnih. Najbolj zadovoljni so anketiranci stari do 30 let, še kaže anketa.