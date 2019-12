Ljubljana, 31. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bodo danes in jutri v slovenskih mestih zaradi Silvestrovanja zaprte številne ceste in ulice. Za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, med prazniki velja omejitev še v sredo in četrtek med 8. in 21. uro.