Newyorške borze po mesecu dobičkov zaključile z izgubami

New York, 30. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Gre za največje izgube v zadnjih treh tednih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indeksi so sicer ta mesec dosegali rekordne raste, saj sta ZDA in Kitajska sklenili prvo fazo trgovinskega dogovora. Trgovanja je bilo danes nekoliko manj tudi zaradi praznikov, piše AFP.