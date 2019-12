Šarec v novoletni poslanici z željo, da se ne bi prepirali zaradi politike

Ljubljana, 31. decembra - Premier Marjan Šarec je v novoletni poslanici rojakom in rojakinjam med drugim zaželel veliko uspehov, zdravja, ljubezni in upanja. "Moja največja želja pa je, da se zaradi politike ne bi prepirali v družinah in na delovnih mestih. Zagotovo ima vsak svojega favorita, a zaradi tega ni vredno zavreči razumevanja in človeške bližine," je izpostavil.