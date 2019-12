Deli Grčije v primežu zime

Atene, 30. decembra - Zima v delih Grčije že od konca tedna kaže zobe. Zaradi obilnega sneženja so morali danes približno 40 kilometrov severno od Aten celo zapreti avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Številne druge pomembne cestne povezave so prevozne samo z verigami. V Egejskem morju je prekinjena večina trajektnih povezav z otoki.