Evropske borze sklenile s padci; evro in nafta dražja

London, 30. decembra - Osrednje evropske borze so predzadnji trgovalni dan tega leta sklenile s padci. Vlagatelji so predvsem unovčevali dobičke preteklih dni. Kot ocenjujejo analitiki, je bilo trgovanje mirno. Več pozornosti kot evropskim je sicer namenjene ameriškim borzam, pri čemer se pričakuje, da bo Wall Street tudi v 2020 podiral rekorde. Evro in nafta se dražita.