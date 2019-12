V Kranju dobrodelno za družine v stiski

Kranj, 30. decembra - Humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo, ki je v decembru potekal na pobudo župana Matjaža Rakovca in pod okriljem Društva prijateljev mladine Kranj ter Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je odprl srca občanov Kranja in z 10.860 evri olajšal življenje desetim izbranim družinam in posameznikom v stiski, so sporočili s kranjske občine.