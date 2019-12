Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 30. decembra - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Potem ko so indeksi ta mesec po sklenitvi trgovinskega dogovora prve faze med ZDA in Kitajsko dosegali rekordne rasti, se je trgovanje med prazniki nekoliko umirilo. Širši indeks S&P 500 je na dobri poti do najboljšega leta po 2013.