Na Ljubljanski borzi zadnji trgovalni dan v letu v ospredju NLB

Ljubljana, 30. decembra - Na Ljubljanski borzi so bile zadnji trgovalni dan v tem letu v ospredju delnice NLB. Vlagatelji so z njimi sklenili za 1,08 milijona evrov poslov, njihov tečaj pa je zrasel za odstotek na 62 evrov. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je danes pridobil 0,14 odstotka in leto sklenil pri 926,10 točke.