Po novem letu stavka v murskosoboškem hotelu Diana

Murska Sobota, 30. decembra - Zaposleni v murskosoboškem hotelu Diana so se odločili za stavko. Delodajalec namreč že nekaj mesecev zamuja z izplačilom plač, prav tako prispevkov in potnih stroškov, tudi regresa za letni dopust še niso prejeli v celotni višini. Stavka se bo začela 9. januarja, so danes sporočili iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma.