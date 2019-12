Ljubljana, 30. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste osebna vozila na mejnem prehodu Obrežje na vstop in izstop iz države čakajo do pol ure. Tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v državo čakajo do pol ure. Zaradi prireditve bo v noči na torek od 22. do 4. ure zapora ceste Izlake-Zagorje v Zagorju.