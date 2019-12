Novembra v Sloveniji manj turistov; v 11 mesecih rast

Ljubljana, 30. decembra - Novembra so slovenski turistični delavci zabeležili slab odstotek manj prihodov turistov in skoraj šest odstotkov manj njihovih prenočitev. Medtem ko je število prihodov tujih turistov še malenkost poraslo, so upadle prenočitve tako domačih kot tujih gostov. V 11 mesecih se medtem še vedno kaže rast, navaja državni statistični urad.