London/Frankfurt/Pariz, 30. decembra - Osrednje evropske borze so dan začele s padci indeksov. Potem ko so indeksi v minulem tednu rasli zaradi optimizma glede doseženega trgovinskega dogovora prve faze med ZDA in Kitajsko, po poročanju tujih agencij vlagatelji zdaj čakajo predvsem na vsebino tega dogovora.