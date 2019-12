Grožnje Severne Koreje znižale tečaje v Aziji, rast na Kitajskem

New York/Tokio, 30. decembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Medtem ko so se na Kitajskem podražile, so drugod v regiji prevladovala negativna gibanja. Negotovost med vlagatelji je povzročilo dogajanje v Severni Koreji, kjer voditelj Kim Jong-un zaostruje grožnje. Skupen vsem borzam pa je skromen obseg sklenjenih poslov tik pred koncem leta.