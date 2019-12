Unicef: Končuje se smrtonosno desetletje za otroke na kriznih žariščih

New York, 30. decembra - Otroci še naprej plačujejo smrtonosno ceno konfliktov po svetu. V zadnjem desetletju se je število napadov na otroke na vojnih območjih skoraj trikrat povečalo, so sporočili z Unicefa. Združeni narodi so od leta 2010 potrdili več kot 170.000 hudih kršitev pravic otrok na konfliktnih območjih, kar pomeni več kot 45 kršitev vsak dan, navaja Unicef.