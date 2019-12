Ob prelomu leta: Minilo bo 30 let od prelomnih dogodkov na osamosvojitveni poti

piše Bojan Šuštar

Ljubljana, 31. decembra - Prihodnje leto bomo zaznamovali 30. obletnice dogodkov, ki so v letu 1990 odločilno tlakovali pot do osamosvojitve Slovenije. Tega leta so potekale prve večstrankarske volitve, delo je začela Demosova vlada, spisana je bila podvinska ustava, nastali so zametki Slovenske vojske, vrhunec pa je prišel z decembrskim plebiscitom o samostojnosti.