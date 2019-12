Merklova, Putin in Macron pozdravili izmenjavo zapornikov v Ukrajini

Moskva/Kijev/Berlin, 29. decembra - Nemška kanclerka Angela Merkel, ruski predsednik Vladimir Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron so pozdravili današnjo izmenjavo 200 zapornikov med ukrajinskimi oblastmi in proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine. Za pomemben korak so jo označili tudi v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).