Smrtna kazen za napad na španske gledališčnike v Rijadu

Rijad, 29. decembra - V Savdski Arabiji so na smrt obsodili jemenskega državljana, ki je novembra v Rijadu napadel člane španske gledališke skupine, poročajo savdski mediji. Njegov sostorilec je bil obsojen na 12 let in pol zapora. V Rijadu trdijo, da je bil napad, v katerem so bili ranjeni štirje gledališčniki, povezan s teroristično mrežo Al Kaida.