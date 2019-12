Letalska nesreča v Louisiani zahtevala najmanj pet življenj

New Orleans, 29. decembra - V soboto se je v ameriški zvezni državi Louisiani zrušilo majhno letalo s šestimi osebami na krovu od katerih jih je pet umrlo, eno osebo pa so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju. Na Havajih so medtem našli šest trupel po četrtkovi nesreči turističnega helikopterja, na katerem je bilo sedem oseb.